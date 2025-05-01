Конец эпохи Chanel в России? Вот кто заменит французский бренд

Французский модный дом Chanel продал свои помещения в торговом центре "Галерея luxury" в Екатеринбурге предпринимательнице из Татарстана Лине Курбановой за 170 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by markhillary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парфюм

Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в конце февраля 2024 года.

Лина Курбанова, индивидуальный предприниматель из Казани, приобрела площадки Chanel за 168 миллионов рублей, включая НДС. Из этой суммы 49 миллионов рублей были внесены в бюджет в виде сбора для компаний, уходящих из России, установленного на уровне 30%, пишут Известия.

После продажи в Екатеринбурге у Chanel остались 18 арендованных помещений в Московском регионе, большинство из которых расположены в ведущих торговых центрах, таких как ЦУМ, ГУМ, "Времена года" и "Крокус сити молл". Ранее там продавались одежда, аксессуары и ювелирные изделия, но сейчас функционируют только небольшие уголки с косметикой и парфюмерией. Весной собственники арендованных помещений сообщили о намерении Chanel разорвать договоры аренды и прекратить бизнес в России. Однако из-за условий контрактов с высокими штрафами сделать это оказалось невозможным.

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