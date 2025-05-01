Поставки газа сокращаются? 74% загрузки Турецкого потока в апреле

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ поступает в южные страны Европы через Турцию, составила 74%, снизившись с 80% в марте и почти 100% в феврале.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Согласно данным европейских газотранспортных операторов, в апреле было поставлено 1,251 млрд кубометров газа, что составляет 42 млн кубометров в сутки. Для сравнения, в марте объем прокачки достиг 1,404 млрд кубометров (45 млн кубометров в сутки).

Максимальная твердая техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки, и, например, 18 февраля была зафиксирована 100-процентная загрузка этой мощности.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии, где газ "Турецкого потока" поступает на территорию ЕС, было прокачано 16,674 млрд кубометров газа, тогда как в 2023 году — 13,661 млрд кубометров.

"Турецкий поток" представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море, с проектной мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа как в Турцию, так и в страны Южной и Восточной Европы путем транзита через турецкую территорию. Газопровод состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд кубометров газа в год, передает "Интерфакс".

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с «Турецким потоком». «Турецкий поток» значительно повысит доступность газоснабжения для Южной и Юго-Восточной Европы.





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