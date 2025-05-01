Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он
Деревня-оазис вблизи Милана: здесь время замирает, а душа отдыхает
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Кошка бежит боком, как краб? Это не шутка, а язык тела с древними корнями
Этот напиток уберёт воспаление, сахар и бессонницу без всяких таблеток
Все зависимости — из-за точки в мозге, про которую раньше никто не знал
Пилатес для пожилых людей: эти упражнения помогут предотвратить падения
Пшеница даёт на 12% больше: просто распылите это вещество в нужный момент
Драйв за полцены: какие электрокары стоит купить на вторичке

Абхазия становится ближе: какие авиакомпании получили зелёный свет в Сухум

2:05
Экономика

Спрос на билеты на рейсы между Россией и Абхазией высок, и многие жители и гости республики намерены воспользоваться возможностью путешествовать самолетом.

Самолет
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолет

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что аэропорт Сухума начнет принимать широкофюзеляжные самолеты с июня, а также планируется расширение географии полетов из этого аэропорта.

Первый рейс из Москвы был выполнен авиакомпанией "ЮВТ аэро" по маршруту Внуково — Сухум, а второй рейс запланирован на 3 мая. Все последующие полеты будут осуществляться по субботам с частотой раз в неделю. Время отправления из Внуково назначено на 14:30 по московскому времени, обратный вылет из Сухума — в 19:30, с прибытием в Внуково в 23:00.

По данным авиадиспетчеров, время в пути между Москвой и Сухумом составит около 3 часов 50 минут, и все рейсы выполняются на 50-местном самолете Bombardier CRJ-200.

Росавиация также выдала допуски авиакомпаниям iFly и Nordstar для полетов из Москвы и Красноярска в Сухум. iFly будет выполнять 14 рейсов в неделю, а Nordstar — 7 рейсов в неделю. Кроме того, Nordstar получила разрешение на три рейса в неделю из Красноярска.

Аэропорт Сухума не обслуживал рейсы с 1993 года после грузино-абхазского конфликта. В октябре 2023 года правительство Абхазии подписало соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции аэропорта, при этом государство удерживает собственность на аэродром и его инфраструктуру. Аэропорт будет продолжать называться Международным аэропортом города Сухума им. В. Г. Ардзинбы и сохранит статус объекта двойного назначения, пишет ТАСС.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Садоводство, цветоводство
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду Аудио 
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю
Садоводство, цветоводство
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Последние материалы
Абхазия становится ближе: какие авиакомпании получили зелёный свет в Сухум
Пилатес для пожилых людей: эти упражнения помогут предотвратить падения
Пшеница даёт на 12% больше: просто распылите это вещество в нужный момент
Драйв за полцены: какие электрокары стоит купить на вторичке
6 ошибок при хранении зимней одежды, которые испортят вещи за лето
Ушки чистые, а чешет — причина может быть глубже, чем кажется
Ему удалось сбросить 20 кг без зала и голодовки: план, который под силу каждому
Fiat Grande Panda и C3 Aircross без дисплея — мода на минимализм возвращается
Отпуск спасён? Правда о пляжах Чёрного моря, которую не расскажут в турфирмах
Антиперспирант на пенсии: три народных способа, которые действуют лучше, чем реклама
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.