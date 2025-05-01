Абхазия становится ближе: какие авиакомпании получили зелёный свет в Сухум

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на билеты на рейсы между Россией и Абхазией высок, и многие жители и гости республики намерены воспользоваться возможностью путешествовать самолетом.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что аэропорт Сухума начнет принимать широкофюзеляжные самолеты с июня, а также планируется расширение географии полетов из этого аэропорта.

Первый рейс из Москвы был выполнен авиакомпанией "ЮВТ аэро" по маршруту Внуково — Сухум, а второй рейс запланирован на 3 мая. Все последующие полеты будут осуществляться по субботам с частотой раз в неделю. Время отправления из Внуково назначено на 14:30 по московскому времени, обратный вылет из Сухума — в 19:30, с прибытием в Внуково в 23:00.

По данным авиадиспетчеров, время в пути между Москвой и Сухумом составит около 3 часов 50 минут, и все рейсы выполняются на 50-местном самолете Bombardier CRJ-200.

Росавиация также выдала допуски авиакомпаниям iFly и Nordstar для полетов из Москвы и Красноярска в Сухум. iFly будет выполнять 14 рейсов в неделю, а Nordstar — 7 рейсов в неделю. Кроме того, Nordstar получила разрешение на три рейса в неделю из Красноярска.

Аэропорт Сухума не обслуживал рейсы с 1993 года после грузино-абхазского конфликта. В октябре 2023 года правительство Абхазии подписало соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции аэропорта, при этом государство удерживает собственность на аэродром и его инфраструктуру. Аэропорт будет продолжать называться Международным аэропортом города Сухума им. В. Г. Ардзинбы и сохранит статус объекта двойного назначения, пишет ТАСС.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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