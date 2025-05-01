Грибной кофе: напиток будущего или очередной тренд

Грибной кофе набирает популярность как альтернатива обычному утреннему.
Несмотря на то, что грибы — не самый аппетитный продукт, этот напиток считается очень полезным: помогает лучше засыпать, дает энергию, повышает концентрацию, укрепляет иммунитет и уменьшает воспаление, рассказывает Гарвардская школа медицины.
В основном используют лекарственные грибы — чага, рейши, лисичка и т. д. В составе есть кофеин, но его меньше в два раза, чем в обычной чашке кофе. Вкус у напитка напоминает грибной суп — кому нравится, кому — нет.
Диетологи подтверждают пользу: грибы, выращенные в холодных регионах вроде Сибири, вырабатывают много антиоксидантов, что делает грибной кофе ещё более целебным, пишет nypost.
Трутови́к лакиро́ванный или ганоде́рма лакированная (также возможны названия линчжи или рейши) (лат. Ganoderma lucidum) — гриб рода ганодерма (Ganoderma), в настоящее время включаемого в семейство Polyporaceae. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.
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