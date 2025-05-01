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Грибной кофе: напиток будущего или очередной тренд

0:51
Экономика

Грибной кофе набирает популярность как альтернатива обычному утреннему.

грибы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
грибы

Несмотря на то, что грибы — не самый аппетитный продукт, этот напиток считается очень полезным: помогает лучше засыпать, дает энергию, повышает концентрацию, укрепляет иммунитет и уменьшает воспаление, рассказывает Гарвардская школа медицины.

В основном используют лекарственные грибы — чага, рейши, лисичка и т. д. В составе есть кофеин, но его меньше в два раза, чем в обычной чашке кофе. Вкус у напитка напоминает грибной суп — кому нравится, кому — нет.

Диетологи подтверждают пользу: грибы, выращенные в холодных регионах вроде Сибири, вырабатывают много антиоксидантов, что делает грибной кофе ещё более целебным, пишет nypost.

Уточнения

Трутови́к лакиро́ванный или ганоде́рма лакированная (также возможны названия линчжи или рейши) (лат. Ganoderma lucidum) — гриб рода ганодерма (Ganoderma), в настоящее время включаемого в семейство Polyporaceae. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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