Немецкий автогигант сдаётся? Chery на пороге сделки века

Chery близок тому, чтобы договориться о получении нескольких заводов Volkswagen в Германии.
Таким образом начнется производство их собственной модели, и это может означать новый этап расширения китайских автомобилей в Европе.
Пока официально ничего не подтверждено, но переговоры идут, и Chery не скрывает, что работает над технико-экономическим обоснованием. В Германии ситуация сложная — есть вопросы с затратами, цепочками поставок, профсоюзами и нормативами. Изучаются проблемы, чтобы понять, как лучше поступить.
Пока неясно, какой именно завод Volkswagen может перейти к китайцам. В декабре прошлого года VW подтвердил, что не собирается закрывать заводы в Германии, но рассматривает будущее некоторых площадок, например, в Дрездене или Оснабрюке, где делают электромодели ID.3.
Chery уже имеет производство в Барселоне (Испания), и там выпускаются новые модели. Так что европейский рынок для них — это уже новая глава, пишет vg.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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