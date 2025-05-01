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От горькой пустышки до сладкого гиганта: невероятная трансформация арбуза в Китае

1:21
Экономика

Арбуз выращивают по всему миру, он занимает третье место по популярности после томатов и бананов — ежегодно выращивается свыше 100 миллионов тонн.

арбуз
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
арбуз

Китай лидирует в этом направлении. В 2022 году было собрано более 60 миллионов тонн арбузов — это в несколько раз больше, чем у второго по объему — Турции (3,4 миллиона тонн). 

Как в Китае появился арбуз? Оказывается, он родом из Северо-Восточной Африки, где его первые древние следы датируются более 5000 лет назад. Тогда он был совсем другим — маленьким, горьким и с толстой кожурой, служил скорее как источник воды для пустынных жителей.

В Египте арбузы выращивали уже около 4000 лет назад. В Китай арбузы попали только в 10 веке через Великий шелковый путь. Там его уже выводили через селекцию, и он стал сладким, популярным у богатых и знатных.

Сегодня среднестатистический китаец съедает около 50 килограммов арбузов в год! И в основном его едят просто нарезанным ломтиками. Но есть и необычные рецепты, например, желе из арбузной кожуры или блюда с использованием отдельных частей, пишет yahoo.

Уточнения

Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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