Прощай, глобализация? Рэй Далио предупреждает о новой эре в экономике

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестор-миллиардер Рэй Далио заявил, что мир на грани краха — торговая напряженность разрушает мировой порядок, ускоряет деглобализацию и ведет к тому, что страны начинают делать свои альтернативные планы, сокращая зависимость друг от друга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

США — главный потребитель и долговой эмитент, но эта роль всё менее устойчивая. Мир движется к тому, что страны могут обходиться без доллара и формировать новые торговые сети на базе других валют. Он не назвал конкретную альтернативу доллару, но поддержал активы типа биткоина и золота как защиту в непредсказуемое время.

Далио призывает США к более скоординированным действиям, чтобы снизить торговый дисбаланс и стать более самодостаточными. Говорит, что решение долговых проблем государства даст куда лучшие результаты, чем нынешний путь — полный волнений и волатильности, пишет it.cointelegraph.

Уточнения

Эмите́нт (англ. issuer) — организация, которая выпускает (эмитирует) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.





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