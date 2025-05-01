Санкций в сторону России всё меньше: над чем задумалась Европа

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Невероятное ещё недавно развитие событий становится реальностью: западные компании всё активнее изучают варианты возвращения на российский рынок. Причина — возможное смягчение санкций со стороны США. Однако всё не так просто: Евросоюз и Великобритания могут пойти по иному пути, сохранив или даже усилив ограничения.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Юристы — на передовой

Компании из сфер торговли сырьём, страхования и судоходства начали консультироваться с юристами о том, как возобновить деловые отношения с Россией, если Вашингтон отменит санкции. Но даже в случае ослабления американских ограничений, разногласия с политикой ЕС и Британии могут поставить бизнес в непростое положение.

"Разделение США и Европы — реальная головная боль для бизнеса", — отмечает Сэм Тейт, представитель Clyde & Co.

По его словам, фирмы уже сейчас ищут пути адаптации и возможные действия в условиях неопределённости.

Не все готовы рисковать

Исторически именно американские санкции были самыми жёсткими, поэтому компании выстраивали политику с фокусом на них. Сегодня ситуация меняется. Дэниел Мартин из HFW объясняет: даже если США ослабят санкции, многим бизнесам придётся работать в условиях двойного давления — с одной стороны ЕС и Британия, с другой — риски откатов американской политики.

"Компании должны учитывать возможность, что США сначала ослабят санкции, а потом вновь ужесточат их, если сочтут, что Москва не выполнила условия сделки", — говорит он.

Кто первым пойдёт на сближение

По мнению аналитиков, в первую очередь к возобновлению контактов с Россией потянутся нефтетрейдеры. А вот крупные нефтедобывающие игроки, для которых возвращение требует серьёзных инвестиций, скорее всего, повременят.

Кроме того, многие контракты требуют полного соблюдения всех санкционных режимов — США, ЕС и Британии. А страховщики, скорее всего, не поспешат предоставлять услуги компаниям, желающим сотрудничать с Россией.

Угроза или возможность

По мнению Ли Хэнсона из Reed Smith, первыми реальную выгоду могут получить азиатские и ближневосточные компании. У них уже есть присутствие в России, и возможное ослабление санкций со стороны США может открыть для них путь к новым возможностям.

"Это придаст им смелости. Тут можно хорошо заработать", — подчёркивает он.

За кулисами дипломатии

После победы Трампа слухи об отмене санкций только усилились. По данным Politico, в Белом доме обсуждают возможность снять ограничения с российского проекта "Северный поток — 2" и других активов в рамках переговоров по прекращению конфликта между Москвой и Киевом. Сообщает Газета.ру.

Однако официальные лица отрицают это. Спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио назвали такие утверждения "вымышленными", а саму публикацию — "безответственной".

Уточнения

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