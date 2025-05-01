Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прилипший к сковороде жир исчезнет по щелчку пальцев: рецепт для идеальной чистоты
Майские праздники коварны: когда водка, пиво и вино действительно покидают кровь
Пять популярных ингредиентов в косметике, которые на самом деле ничего не делают
Катя Лель и Прохор Шаляпин раскрыли секреты приготовления самых вкусных шашлыков
Курорт грехов? Новая экскурсия шокирует пикантными тайнами французских терм Виши
Комары в панике! Репеллент действует совсем не так, как вы думаете
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Поддержите здоровье своей яблони: важные меры в начале сезона
5 собак, которые превратят ваш диван в королевство сна

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

2:05
Экономика

России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы без открытия банковского счёта — не более 100 000 рублей.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Это касается только тех случаев, когда клиент проходит упрощённую идентификацию — достаточно просто предъявить паспортные данные. Новые ограничения затронут переводы с электронных кошельков и банков без счёта, если у пользователя нет полной идентификации.

Ввели ограничение

Закон приняли ещё в мае 2024 года. Его цель — бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Раньше таких лимитов просто не существовало. Теперь, чтобы отправить более крупную сумму, придётся подтвердить свою личность более подробно.

Как это работает сейчас

До нововведений действовало простое правило: при переводах свыше 15 тысяч рублей нужно было пройти упрощённую идентификацию. При этом максимальной суммы перевода не было. Это позволяло проводить крупные операции практически без проверки.

С 30 мая схема изменится:

  • До 100 000 рублей — перевод возможен после упрощённой идентификации (паспортные данные).
  • Свыше 100 000 рублей — только после полной идентификации.

Кого это касается

"Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он касается исключительно переводов без открытия счёта и электронных кошельков без полной идентификации", — пояснил профессор цифровых финансов Алексей Войлуков.

То есть, если вы регулярно пользуетесь мобильным банком с открытым счётом — для вас ничего не изменится.

Если нужно перевести больше

"Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения", — подчёркивает Войлуков.

Переводы на суммы свыше лимита не запрещаются — просто потребуется пройти полную проверку. Это займёт чуть больше времени, но никаких новых процедур идентификации вводить не будут.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком
Красота и стиль
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы
Еда и рецепты
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Катя Лель и Прохор Шаляпин раскрыли секреты приготовления самых вкусных шашлыков
Курорт грехов? Новая экскурсия шокирует пикантными тайнами французских терм Виши
Комары в панике! Репеллент действует совсем не так, как вы думаете
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Поддержите здоровье своей яблони: важные меры в начале сезона
5 собак, которые превратят ваш диван в королевство сна
Нежный, как облако: как приготовить сливочный пирог без грамма глютена
Искусство без защиты: картина за 50 миллионов пострадала от случайного касания
Вы не едете, но вас проверяют: когда инспектор может требовать документы вне движения
Инъекция за 5 минут лечит 15 видов рака — Британия первой решилась на это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.