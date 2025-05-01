В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы без открытия банковского счёта — не более 100 000 рублей.
Это касается только тех случаев, когда клиент проходит упрощённую идентификацию — достаточно просто предъявить паспортные данные. Новые ограничения затронут переводы с электронных кошельков и банков без счёта, если у пользователя нет полной идентификации.
Закон приняли ещё в мае 2024 года. Его цель — бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Раньше таких лимитов просто не существовало. Теперь, чтобы отправить более крупную сумму, придётся подтвердить свою личность более подробно.
До нововведений действовало простое правило: при переводах свыше 15 тысяч рублей нужно было пройти упрощённую идентификацию. При этом максимальной суммы перевода не было. Это позволяло проводить крупные операции практически без проверки.
С 30 мая схема изменится:
"Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он касается исключительно переводов без открытия счёта и электронных кошельков без полной идентификации", — пояснил профессор цифровых финансов Алексей Войлуков.
То есть, если вы регулярно пользуетесь мобильным банком с открытым счётом — для вас ничего не изменится.
"Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения", — подчёркивает Войлуков.
Переводы на суммы свыше лимита не запрещаются — просто потребуется пройти полную проверку. Это займёт чуть больше времени, но никаких новых процедур идентификации вводить не будут.
Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
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