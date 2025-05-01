Цифры шокируют: где закредитованность жителей бьёт рекорды в России

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России отметил три региона, где значительно возросла закредитованность населения.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Хотя кредитная нагрузка жителей в целом снижается, это происходит неравномерно, и ситуация с кредитами варьируется от региона к региону. Данные свидетельствуют о том, что ограничительные меры на банковское кредитование пока не привели к значительным изменениям в этой области.

В прошлом году только в трех регионах России наблюдался рост выдачи кредитов населению: Астраханская область, Республика Крым и Тува. В 2023 году негативная динамика по кредитам зафиксирована сразу в десяти областях страны, согласно обзору издания РБК.

Тува уже третий год подряд имеет наивысший уровень финансовой нагрузки среди заемщиков с показателем закредитованности 3,7. В Астраханской области этот индикатор достиг 16,3, что выше, чем в предыдущем году, но ниже, чем в 2022 году. В Крыму уровень долговой нагрузки вырос всего на 0,1 пункта до 13, продолжая стабильно увеличиваться на протяжении двух лет. Средний уровень закредитованности по всем рассматриваемым регионам России составляет 13,9, что на 0,5 пункта ниже, чем в 2023 году.

Наибольшая кредитная нагрузка зафиксирована в Калмыкии (22,3 пункта), Карачаево-Черкессию (18,9) и Ленинградской области (18,8). Самые низкие уровни закредитованности отмечены в Кабардино-Балкарии, на Камчатке, Сахалине, Дагестане и Чечне, где показатели варьируются от 10 до 10,5 пунктов.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.