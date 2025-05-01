Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации внесло поправки в государственную программу развития сельского хозяйства.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что изменения направлены на учет запросов производителей и рыночных требований, и правительство продолжает поддерживать этот сектор.

Согласно внесенным поправкам, усиливается контроль за распределением объединенной субсидии аграриям на местах. Мишустин отметил, что если до 1 июля этого года сельскохозяйственные производители не получат положенные средства, региональные лимиты будут сокращены на 10%. Большинство субъектов Российской Федерации должно будет направить не менее половины финансирования, тогда как для дальневосточных регионов этот показатель составляет не менее 20%.

Процесс оформления объединенной субсидии также упрощается. Изменения уточняют условия предоставления грантов на развитие семейных ферм, материально-технической базы организаций и инвестиционных проектов. Для повторного оформления гранта аграрии должны подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства в течение пяти лет после получения предыдущего гранта.

Для аграриев в приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях будет действовать особый порядок с увеличением сроков грантов на полгода, чтобы они могли максимально эффективно использовать средства. Также с 1 января 2026 года гранты на развитие элитного семеноводства будут предоставляться только селекционно-семеноводческим компаниям, использующим семена отечественной селекции для посевов.

Мишустин выразил надежду, что предложенные изменения помогут аграриям собрать хороший урожай в текущем году и повысят их конкурентоспособность, пишет РГ.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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