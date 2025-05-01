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Продажа валюты: для экспортёров наступает час X

1:27
Экономика

Срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров планируется продлить.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что будет принято решение о продолжении действия этого инструмента, хотя его востребованность в настоящее время не так высока.

Требование о продаже валютной выручки стало обязательным с октября 2023 года и было введено для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно указу президента Владимира Путина, экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, при этом не менее 90% этой суммы должно продаваться на внутреннем рынке. 

На протяжении действия этой меры правительство несколько раз смягчало условия. Изначально порог репатриации составлял 80%, затем его снизили до 60%, а с середины июля прошлого года — до 40%.

Последнее продление данного требования произошло 27 апреля 2024 года. Правительство уточнило, что это касается определенного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в ключевых отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленности, а также зерновое хозяйство, пишет ТАСС.

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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