Продажа валюты: для экспортёров наступает час X

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров планируется продлить.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что будет принято решение о продолжении действия этого инструмента, хотя его востребованность в настоящее время не так высока.

Требование о продаже валютной выручки стало обязательным с октября 2023 года и было введено для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно указу президента Владимира Путина, экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, при этом не менее 90% этой суммы должно продаваться на внутреннем рынке.

На протяжении действия этой меры правительство несколько раз смягчало условия. Изначально порог репатриации составлял 80%, затем его снизили до 60%, а с середины июля прошлого года — до 40%.

Последнее продление данного требования произошло 27 апреля 2024 года. Правительство уточнило, что это касается определенного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в ключевых отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленности, а также зерновое хозяйство, пишет ТАСС.

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.





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