Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса

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1:35
Экономика

Илон Маск может избежать выплаты более 2 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций — к такому выводу пришли авторы свежего доклада Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

В документе утверждается, что предприниматель активно использует свои связи в политических кругах, чтобы затягивать проверки и уходить от ответственности.

По данным расследования, к моменту инаугурации Дональда Трампа на Маска и его бизнес-империю — от Tesla и SpaceX до Neuralink, The Boring Company и xAI — могло быть заведено не менее 65 дел со стороны 11 различных федеральных структур.

В совокупности, как подсчитали авторы доклада, потенциальные убытки могли превышать 2,3 миллиарда долларов.

Самые серьёзные претензии

Tesla — ей может грозить штраф в размере около 1,19 млрд долларов за предполагаемые ложные утверждения о возможностях автопилота.

Neuralink — по мнению проверяющих, компания могла сознательно занижать риски, связанные с разработкой, что влечет возможные претензии на 281 млн долларов.

Предприниматель, по мнению его авторов, манипулирует своим растущим влиянием в Вашингтоне, чтобы оказывать давление на следственные органы и тормозить процессы.

Эти действия сенатские аналитики охарактеризовали как "опасные" и продиктованные исключительно личной выгодой.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX;.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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