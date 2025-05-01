Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса

Илон Маск может избежать выплаты более 2 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций — к такому выводу пришли авторы свежего доклада Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям.
В документе утверждается, что предприниматель активно использует свои связи в политических кругах, чтобы затягивать проверки и уходить от ответственности.
По данным расследования, к моменту инаугурации Дональда Трампа на Маска и его бизнес-империю — от Tesla и SpaceX до Neuralink, The Boring Company и xAI — могло быть заведено не менее 65 дел со стороны 11 различных федеральных структур.
В совокупности, как подсчитали авторы доклада, потенциальные убытки могли превышать 2,3 миллиарда долларов.
Tesla — ей может грозить штраф в размере около 1,19 млрд долларов за предполагаемые ложные утверждения о возможностях автопилота.
Neuralink — по мнению проверяющих, компания могла сознательно занижать риски, связанные с разработкой, что влечет возможные претензии на 281 млн долларов.
Предприниматель, по мнению его авторов, манипулирует своим растущим влиянием в Вашингтоне, чтобы оказывать давление на следственные органы и тормозить процессы.
Эти действия сенатские аналитики охарактеризовали как "опасные" и продиктованные исключительно личной выгодой.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX;.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.