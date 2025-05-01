Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни в холодильнике, ни на столе: клубника дольше живёт в этом неожиданном укрытии
Кот в экстазе, а ветеринар в панике: чем заканчивается любовь к печени
Солнце не жжёт, а шифруется: ловушка, в которую попадают даже в тени
Дом, который начал с ремонта, а закончился переворотом в сознании
Вес замирает на неделях: вас ждет прорыв — вот когда и как
Европа удивит: Кишинёв — город, где роскошь доступна каждому — проверьте цены!
На карте — зелёная зона, на деле — штраф: Делимобиль снова отличился
У флешек появился шанс на долголетие — благодаря необычному алгоритму
Летопись освобождения ДНР: успехи ВС РФ на фронтах против ВСУ

Сейф, кастрюля и плюшевый мишка: где россияне на самом деле прячут деньги

1:13
Экономика

Почти каждый второй житель России предпочитает держать часть средств в наличной форме — не в банке, а прямо у себя дома.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Как сообщает ВТБ, ссылаясь на результаты проведенного опроса, большинство опрошенных хранят у себя не слишком крупные суммы — до 30 тысяч рублей. Примерно треть респондентов призналась, что у них "под подушкой" может лежать до 100 тысяч рублей.

Главным аргументом в пользу хранения наличных участники опроса назвали простоту доступа — деньги всегда под рукой и не зависят от работы банковской системы.

Способы хранения наличности оказались весьма разнообразными. Около четверти россиян выбирают сейфы, еще 20% предпочитают прятать купюры в книгах или копилках. Часть участников исследования рассказали, что используют для этого одежду с потайными карманами (12%), а кто-то и вовсе прибегает к классике — прячет деньги под матрас (7%).

Среди более экзотических тайников оказались кухонные предметы, элементы бытовой электроники, детские игрушки, ванная комната, а также "запасные" места вроде пространства под полом или за картинами.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям
Домашние животные
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Последние материалы
Вес замирает на неделях: вас ждет прорыв — вот когда и как
Европа удивит: Кишинёв — город, где роскошь доступна каждому — проверьте цены!
На карте — зелёная зона, на деле — штраф: Делимобиль снова отличился
Сейф, кастрюля и плюшевый мишка: где россияне на самом деле прячут деньги
У флешек появился шанс на долголетие — благодаря необычному алгоритму
Летопись освобождения ДНР: успехи ВС РФ на фронтах против ВСУ
Съедается первым: простой салат из яиц и лука, который обожают все
Путь на Харьков: российская армия планомерно вычищает область от ВСУ
План-капкан: Зеленский обманул США в сделке по ресурсам
Преступление на глазах всего мира: ВСУ ударили по гражданским и отправили дроны, чтобы добить их
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.