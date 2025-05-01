Сейф, кастрюля и плюшевый мишка: где россияне на самом деле прячут деньги

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти каждый второй житель России предпочитает держать часть средств в наличной форме — не в банке, а прямо у себя дома.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

Как сообщает ВТБ, ссылаясь на результаты проведенного опроса, большинство опрошенных хранят у себя не слишком крупные суммы — до 30 тысяч рублей. Примерно треть респондентов призналась, что у них "под подушкой" может лежать до 100 тысяч рублей.

Главным аргументом в пользу хранения наличных участники опроса назвали простоту доступа — деньги всегда под рукой и не зависят от работы банковской системы.

Способы хранения наличности оказались весьма разнообразными. Около четверти россиян выбирают сейфы, еще 20% предпочитают прятать купюры в книгах или копилках. Часть участников исследования рассказали, что используют для этого одежду с потайными карманами (12%), а кто-то и вовсе прибегает к классике — прячет деньги под матрас (7%).

Среди более экзотических тайников оказались кухонные предметы, элементы бытовой электроники, детские игрушки, ванная комната, а также "запасные" места вроде пространства под полом или за картинами.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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