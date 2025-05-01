Майское проклятие на бирже: инвесторы спешат продать свои акции

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский фондовый рынок оказался под давлением давней биржевой пословицы, смысл которой сводится к совету "продавать в мае и уходить".

Фото: flickr by Kevin Hutchinson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фондовая биржа

Как напоминает агентство Bloomberg, летние месяцы часто приносят инвесторам меньшую доходность. С мая по октябрь активность на рынке традиционно снижается: трейдеры и крупные инвесторы уходят в отпуск, объемы торгов падают, а неопределённость возрастает. Это и создает так называемое "майское проклятие", из-за которого многие предпочитают фиксировать прибыль весной, чтобы вернуться к акциям осенью.

Хотя сезонность не является железным правилом, долгосрочная статистика его подтверждает. Такая тенденция, в частности, сохранялась и в период с ноября 2023 по октябрь 2024 года, когда доходность в тёплые месяцы действительно уступала зимне-весеннему отрезку.

На текущей неделе внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных отчётах и макроэкономических показателях, включая ожидаемый в пятницу отчёт по занятости в США. Однако эксперты предупреждают: даже если данные окажутся позитивными, сезонные ожидания могут перевесить, и рынок всё равно пойдёт вниз.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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