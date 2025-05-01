Летом без чипсов: россиян предупредили о дефиците Lay’s и Cheetos

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский производитель продуктов PepsiCo заранее сообщил крупнейшим российским ритейлерам о возможных перебоях в поставках снеков, включая популярные чипсы Lay's, Cheetos и сухарики "Хрустим".

Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Компания уведомила контрагентов ещё в марте: с мая по июль она не сможет гарантировать бесперебойную отгрузку продукции из-за проблем с упаковкой, возникающих у поставщиков. К концу апреля ретейлеры получили ещё одно письмо с аналогичным предупреждением.

В сети "Лента" признали, что действительно получили уведомление от производителя и готовятся к перебоям.

По данным источников РБК, трудности в первую очередь связаны со снижением производительности производственных линий.

Чтобы избежать пустых полок в разгар летнего спроса, PepsiCo рекомендовала партнёрам заранее создать товарный запас — по меньшей мере на два месяца. В компании считают, что это поможет смягчить эффект от временного дефицита.

Уточнения

PepsiCo Inc., «Пе́псико» — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов. Штаб-квартира — в Харрисоне, штат Нью-Йорк.



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