Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для успешного развития социального арендного жилья в регионах необходимо создать целую систему, уверена депутат Светлана Разворотнева.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Хотя задачи по этому вопросу были обозначены в стратегии развития ЖКХ до 2030 года, они почти нигде не были реализованы. Она отметила, что неясно, кто может инвестировать в строительство арендного жилья — государственные органы, бизнес или предприятия. Окупаемость таких вложений займет около 20 лет, что создает большие финансовые сложности, пишет URA.RU.

Чтобы арендное жилье было доступно для людей с низкими доходами, государству нужно будет частично компенсировать стоимость аренды. Если арендная плата будет слишком низкой, проекты не окупятся, а если высокой — жилье станет недоступным. Таким образом, такая система потребует значительных затрат от государства.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов согласился с Разворотневой и отметил, что нынешние программы поддержки жилья ориентированы на социально уязвимые слои населения. Если же расширить программу на все российские семьи, потребуется значительно больше финансирования из федерального бюджета, чем на программу семейной ипотеки, что ограничит масштабы поддержки.

Экономист Татьяна Куликова предложила кардинальный способ решить проблему финансирования — отменить семейную ипотеку. По ее словам, это заставило бы застройщиков снизить цены на квартиры, а государству пришлось бы выкупать нереализованные объекты по близкой к себестоимости цене. Хотя застройщики могут быть против, такая схема будет более эффективной для поддержки семей.

Разворотнева также предложила различные форматы улучшения жилищных условий для разных категорий граждан, такие как создание фонда наемного жилья для людей с низкими доходами и возвращение жилищных кооперативов для снижения стоимости квартир.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков высказал мнение, что привлечь бизнес к строительству арендного жилья можно, так как он лучше знает нужды региона и мог бы привязать предоставление жилья к местам работы граждан.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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