Цикорий бьёт рекорды: Россия удивляет мир экспортным бумом

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Россия установила рекорд по экспорту обжаренного цикория, поставив за границу 1,3 тысячи тонн, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чашкой кофе

Этим активно занимается компания АО "Мирфудс", которая расширяет свои продажи в странах СНГ и дальнем зарубежье на фоне растущего интереса к здоровым альтернативам кофе.

Данные федерального центра "Агроэкспорт" показывают, что в денежном выражении экспорт цикория вырос на 21% и достиг 4,4 миллиона долларов. С 2021 по 2023 год объем экспорта оставался на уровне около 1 тысячи тонн в год.

Популярность цикория возрастает из-за увеличения интереса к здоровому образу жизни и роста цен на кофе, так как многие ищут доступные и здоровые заменители.

Компания АО "Мирфудс", преемник АО "Русский продукт", является одним из ключевых поставщиков продукции из цикория как на внутреннем, так и на международном рынках. В 2024 году их зарубежные поставки превысили 135 тонн, и они активно развивают продажи в странах СНГ и на международных рынках, пишет "Интерфакс".

Олег Мартыненко, бренд-менеджер по экспорту и импорту компании, отметил перспективы расширения продаж в сегменте HoReCa, подчеркивая готовность "Мирфудс" адаптировать свои продукты к локальным предпочтениям и позиционировать их правильно для успешного выхода на новые рынки.

Уточнения

Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.





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