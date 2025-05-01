Прощай, химия! PepsiCo отказывается от искусственных добавок

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ответ на призыв министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего о запрете искусственных ингредиентов компания PepsiCo начала активные действия.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пепси

Рамон Лагуарта, председатель совета директоров и генеральный директор PepsiCo, сообщил недавно, что компания уже приступила к сокращению использования искусственных ингредиентов.

Он отметил, что более 60% продукции PepsiCo уже не содержит искусственных красителей и что такие марки, как Lay's и Tostitos, откажутся от искусственных красителей к концу этого года. Лагуарта подчеркнул стремление компании к преобразованию отрасли, снижая содержание натрия и сахара и применяя более качественные жиры.

В тот же день Кеннеди и доктор Мартин Макари, глава FDA, объявили о намерении запретить синтетические красители в пищевых продуктах в США. Министерство здравоохранения и социальных служб планирует создать национальные стандарты для перехода к натуральным альтернативам. В ближайшие месяцы начнется процесс отзыва разрешений на использование некоторых синтетических красителей, таких как цитрусовый красный № 2 и оранжевый B.

Лиана Вернер-Грей, диетолог и сторонница программы "Сделаем Америку снова здоровой", высоко оценила этот шаг как важную победу для общественного здоровья. Она подчеркнула свой личный опыт отказа от искусственных красителей и перехода на натуральные продукты, пишет nypost.

Уточнения

Ингредиент (химия) — составная часть какого-либо сложного соединения или смеси, присутствующая в готовом продукте в исходном или изменённом виде.





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