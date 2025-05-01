Скрытые герои рынка труда: у кого в России зарплата увеличилась на 90 тысяч рублей

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики hh.ru исследовали, у каких специалистов в Красноярске и крае за последние три месяца 2025 года произошел наибольший рост зарплат.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По итогам первого квартала 2025 года медианная зарплата в регионе составила 78,2 тысячи рублей, что на 14,4 тысячи рублей больше, чем в прошлом году, пишет prmira.ru.

Наибольший рост зарплат наблюдается у руководителей группы разработки, чьи предложения заработной платы увеличились на 90 тысяч рублей, достигнув в среднем 215 тысяч рублей.

Также отмечен рост зарплат у следующих специалистов:

- Финансовые директора — увеличение на 50 тысяч рублей, до 200 тысяч рублей.

- Контролеры ОТК — рост до 110 тысяч рублей.

- Менеджеры продукта — до 107,3 тысячи рублей.

- Технические директора — до 190 тысяч рублей.

Кроме того, в списке других специалистов с увеличением зарплат:

- Слесари и сантехники — рост на 42,5 тысячи рублей, до 128,6 тысячи рублей.

- Финансовые аналитики — увеличение на 39 тысяч рублей, до 120 тысяч рублей.

- Геологи — на 37,5 тысячи рублей, до 195,3 тысячи рублей.

- Менеджеры по компенсациям и льготам — на 36 тысяч рублей, до 140 тысяч рублей.

- Начальники производства — на 35 тысяч рублей, до 154 тысяч рублей.

- Курьеры — на 31,3 тысячи рублей, до 145,1 тысячи рублей.

- Руководители отдела клиентского обслуживания — на 30,2 тысячи рублей, до 95 тысяч рублей.

- Переводчики — на 30 тысяч рублей, до 90 тысяч рублей.

- Руководители строительных проектов — на 26,8 тысячи рублей, до 190 тысяч рублей.

- Механики — на 24,7 тысячи рублей, до 180,4 тысячи рублей.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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