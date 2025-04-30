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Курс рубля и экспорт газа: что стало двигателем успеха Газпрома

2:43
Экономика

"Газпром" представил финансовую отчетность за 2024 год согласно Международной системе финансовой отчетности (МСФО), пишет EADaily,

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Выручка группы увеличилась на 25% по сравнению с 2023 годом, составив 10,7 трлн рублей, что является вторым максимальным результатом в истории компании. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса.

Основным фактором роста стал экспорт газа, который увеличился более чем на 1 трлн рублей, достигнув 4,1 трлн рублей. Также нефтяной бизнес компании показал прирост в 500 млрд рублей. Увеличение газовой выручки произошло благодаря росту экспорта в Европу, где в 2024 году цены на топливо были выше, что способствовало увеличению поставок примерно на 10% до 33 млрд кубометров. К тому же возрос экспорт в Китай, который увеличился на более чем 8 млрд кубометров, достигнув 31 млрд кубометров.

Дополнительным фактором роста стало снижение курса рубля: на 31 декабря 2023 года он составил 89,6 рубля за доллар, а на 31 декабря 2024 года — 101,7 рубля.

Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 трлн рублей, что значительно выше убытков 2023 года, отчасти связанных с неденежными статьями. Разница в курсе по валютным обязательствам и увеличение процентных доходов также поддержали чистую прибыль. Скорректированная чистая прибыль достигла 1,433 трлн рублей, что в два раза выше прошлогоднего показателя. Важный вклад в результаты внес четвёртый квартал, традиционно сильный для компании.

В IV квартале EBITDA группы достигла 966 млрд рублей, что является одним из самых высоких значений за квартал в истории "Газпрома". На результаты квартала положительно повлияло увеличение поставок газа на внешние рынки и благоприятная ценовая динамика. "Газпром" также поддерживает значительную ликвидность, составившую 1,034 трлн рублей в 2024 году, что обеспечивает финансовую устойчивость в условиях санкционного давления.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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