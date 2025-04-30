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Как ИИ меняет рабочие привычки: цифры, которые шокируют работодателей

2:16
Экономика

 Организации должны использовать потенциал искусственного интеллекта (ИИ), чтобы преодолеть дефицит между потребностями бизнеса и человеческим потенциалом.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Так говорится в пятом ежегодном Докладе Microsoft о тенденциях на рынке труда, в котором проанализированы мнения 31 000 профессионалов из 31 страны.

Все больше руководителей рассчитывают на цифровые технологии для повышения эффективности рабочей силы: 82% из них планируют внедрять решения на основе ИИ в ближайшие 12-18 месяцев. Однако 53% директоров считают, что производительность нуждается в улучшении, и 80% сотрудников утверждают, что у них не хватает времени и сил для выполнения растущих ожиданий. Перерывы на рабочем месте, вызванные письмами и встречами, остаются серьёзной проблемой.

Специалисты отметили, что бизнес переходит от традиционных иерархий к более динамичным моделям рабочей деятельности, в которых команды из людей и ИИ работают вместе для достижения значительных результатов. 46% лидеров сообщили, что их организации полностью автоматизировали рабочие процессы с помощью ИИ, особенно в таких сферах, как обслуживание клиентов и маркетинг.

Кроме того, в докладе акцентируется внимание на том, что работники становятся руководителями ИИ-агентов, управляющими задачами с помощью ИИ для повышения производительности. Ожидается, что в течение пяти лет команды будут регулярно обучать и управлять ИИ-агентами как частью своих ежедневных обязанностей.

Несмотря на это, существует значительная пропасть в понимании ИИ: 67% руководителей знакомы с работой ИИ-агентов, в то время как среди сотрудников этот показатель составляет только 40%. 79% руководителей считают, что ИИ ускорит их развитие, но только 67% сотрудников разделяют этот оптимизм, что подчеркивает необходимость обучения и повышения квалификации в области ИИ, пишет pariteni.

Уточнения

Потенциал — внутренняя Сила; набор энергий, работающих лишь на позитивных намерениях что то разрешить, сделать правильный выбор. Это есть двигатель идей и целеполаганий;могущество.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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