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Тарифы разоряют Tesla: драконовский налог на аккумуляторы меняет игру

1:19
Экономика

Илон Маск и Tesla сейчас на перепутье. Финансовые данные показывают тревожное падение: продажи упали на 9%, а чистая прибыль — на потрясающие 71%, снижения доходов от продаж авто на 20%. Тарифы и торговая напряженность еще больше усложняют прогнозы.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Есть риск, что без новых моделей и инноваций Tesla потеряет лидирующие позиции, ведь конкуренты, особенно из Китая (BYD) и Кореи (Hyundai, GM), активно выпускают новые электромобили.

Внутри бренда тоже имеются проблемы: имидж Маска под вопросом — около 60% респондентов негативно к нему настроены, а его заявления в соцсетях порождают споры. Это особенно критично для рынков Калифорнии (США) и Европы, где Tesla раньше была очень популярна.

 В планах — переход к роботакси и автономным роботам-гуманоидам, но пока эта идея далека от воплощения. А конкуренты уже показывают серьезные успехи в автономных технологиях.

Тарифы — еще одна головная боль. Особенно для аккумуляторов из Китая: 145% тарифа делают их импорт дорогим, и это ставит под угрозу конкурентоспособность Tesla, пишет bmw-actu.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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