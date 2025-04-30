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Экономика США падает, фондовый рынок рухнул — Трамп назвал виновного

1:56
Экономика

Американская экономика снова на грани, и Дональд Трамп уже знает, кто в этом виноват. В свежем посте в своей соцсети Truth Social бывший президент обрушился с критикой на Джо Байдена, подчеркнув, что весь негатив — результат действий его предшественника.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

"Это биржи Байдена, не Трампа. Я вступил в должность 20 января. Пошлины скоро подействуют, и компании начали прибывать в США в рекордных количествах", — написал Дональд Трамп.

После введения новых пошлин 2 апреля, фондовый рынок США рухнул на беспрецедентные 6,6 триллионов долларов всего за два дня. Это крупнейшее падение в истории. А если брать с момента инаугурации Трампа до введения пошлин, суммарные потери составили уже 11 триллионов.

«Терпение — и всё изменится»: Трамп призывает не паниковать

Но Трамп настаивает: это временные трудности. Он призывает американцев к терпению и уверяет, что рост не за горами — стоит только "избавиться от наследия Байдена".

Впервые за три года

Тем временем, в первом квартале 2025 года ВВП США сократился на 0,3% — впервые за три года. На валютный рынок обрушился дополнительный прессинг после того, как Трамп публично раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако менять главу Центробанка он не планирует, о чём заявил напрямую.

Обрушение рынков, давление на ФРС и спад экономики — всё это сопровождает возвращение Трампа в Белый дом. Но в его риторике нет ни капли сомнений: рост начнётся только после полной смены курса. И ответственность за текущие проблемы он перекладывает целиком на Байдена.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок (англ. securities market, англ. stock market, англ. equity market) — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures "авгур" через inauguro "гадать по полётам птиц") — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.

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