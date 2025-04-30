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Смелые идеи и открытые споры — форум который может изменить глобальную экономику

1:45
Экономика

Москва стала центром важного международного события: на площадке Национального центра "Россия" завершился открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". С этого года он станет ежегодным.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Главная цель — объединить идеи, которые формируют завтра. Более 100 экономистов, исследователей и визионеров из разных стран приехали в столицу, чтобы обсудить глобальные перемены. К участию их допустили по результатам отбора эссе, присланных в центр.

"Первое, и, пожалуй, главное: каждый участник имеет право быть услышанным, независимо от убеждений. Часто именно спорные идеи становятся идеями будущего. Второй принцип — честность. Нужно быть открытым, если ты пришёл на этот диалог", — отметил модератор форума, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

По словам Орешкина, гости со всего мира поддержали предложение сделать формат регулярным — и уже в следующем году диалог расширится: добавятся практические модули, новые формы взаимодействия и глубже проработанные питч-сессии.

Итогом мероприятия стало не только множество инсайтов и обсуждений, но и четырёхтомный сборник эссе от авторов из 102 стран. Каждый том — это взгляд на будущее мировой экономики, наполненный живыми идеями и нестандартными решениями.

"Уверена, этот сборник вдохновит тысячи людей по всему миру на собственные шаги к переменам", — подчеркнула генеральный директор центра Наталья Виртуозова.

Электронные версии будут доступны на сайте центра.

Уточнения

Фина́нсы (фр. financesде́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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