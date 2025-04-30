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Иллюзия достатка: американцы всё чаще финансируют жизнь в кредит

1:43
Экономика

Всё больше американцев используют схему "купи сейчас, заплати потом" (BNPL), чтобы приобрести продукты и товары — и всё чаще платят с опозданием.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

В опросе 2-3 апреля среди 2000 американцев от 18 до 79 лет половина призналась, что пользовалась такими кредитами, а 25% из них брали BNPL именно на продукты питания. Это почти в два раза больше, чем в 2024 и 2023 годах.

В прошлом году 41% участников опроса просрочили платеж по BNPL, обычно не более чем на неделю. Мэтт Шульц из Lending Tree говорит, что люди испытывают трудности из-за инфляции, высоких ставок и неопределенности с тарифами, и ищут способы увеличить бюджет, прибегая к кредитам.

Он добавил, что многие берут кредиты в надежде заплатить позже, но это может привести к ещё большим проблемам, особенно если у них сразу несколько кредитов — 60% пользователей BNPL имеют более одного кредита, а четверть — три и более. Шульц советует быть осторожными с этими инструментами, ведь хотя они без процентов и помогают жить от зарплаты до зарплаты, неправильное использование — риск высок.

На фестивале Coachella около 60% билетов купили с помощью BNPL — это много, и вызывает разговоры о том, как потребители используют долги, чтобы поддерживать свой стиль жизни. Даже доставка еды через Klarna стала частью этой истории — люди финансируют чизбургеры и буррито, что, по мнению многих, говорит о финансовых трудностях, пишет CNBC.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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