2,5 миллиарда кубов: как Сербия готовится к газовой независимости

Сербия планирует подписать новый договор с "Газпромом" минимум на три года, при этом цена останется по нефтяной формуле, как было раньше.
Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович говорит, что важно сохранить гибкость поставок летом и зимой, чтобы подстраиваться под потребности.
Действующий договор истекает 31 мая, а президент Александр Вучич надеется обсудить продление с Владимиром Путиным 9 мая в Москве.
Кроме того, Сербия расширяет свою крупнейшую газовую подземку — в Банатски-Дворе — теперь там планируют увеличить объем до 750 млн кубометров, сейчас около 500 млн.
В целом, Сербия хочет получать около 2,5 млрд кубометров газа в год, по договору на 3-10 лет, с поставками из РФ по формуле 6+2+3 млн кубометров в сутки. Газ идет через "Турецкий поток" и Болгарию,пишет "Прайм".
«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.
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