2,5 миллиарда кубов: как Сербия готовится к газовой независимости

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сербия планирует подписать новый договор с "Газпромом" минимум на три года, при этом цена останется по нефтяной формуле, как было раньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович говорит, что важно сохранить гибкость поставок летом и зимой, чтобы подстраиваться под потребности.

Действующий договор истекает 31 мая, а президент Александр Вучич надеется обсудить продление с Владимиром Путиным 9 мая в Москве.

Кроме того, Сербия расширяет свою крупнейшую газовую подземку — в Банатски-Дворе — теперь там планируют увеличить объем до 750 млн кубометров, сейчас около 500 млн.

В целом, Сербия хочет получать около 2,5 млрд кубометров газа в год, по договору на 3-10 лет, с поставками из РФ по формуле 6+2+3 млн кубометров в сутки. Газ идет через "Турецкий поток" и Болгарию,пишет "Прайм".

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.



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