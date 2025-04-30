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Падение экспорта и рост импорта: как сильный евро топит экономику Европы

1:21
Экономика

Европа крепко держит курс: с начала года евро вырос на 10% по отношению к доллару и юаню. Укрепился почти ко всем валютам, кроме иены и франка.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License
Евро

Что это значит для Европы? Для экспорта — плохо, потому что сильный евро делает европейские товары менее конкурентоспособными на внешних рынках. А для импорта — тоже не очень, ведь дешевле покупать товары из Китая, а укрепление евро против юаня подталкивает импорт и ухудшает торговый баланс.

В результате Европа между двух огней: с одной стороны, экспорт падает, импорт растет — всё из-за курса валют. Это вызывает тревогу в Берлине, уже начинают говорить о свободной торговле с США, чтобы хоть как-то компенсировать потери.

Но есть и плюсы: цена нефти Brent в долларах упала на 11%, а в евро — на 19% с начала года. В Италии бензин уже дешевле 1,60 евро за литр.

Если евро продолжит расти, и Европа вынуждена будет стимулировать внутренний спрос, чтобы не потерять еще больше на внешнем рынке. Германия, в свою очередь, стоит перед выбором: продолжать в меркантилистском духе или начать инвестировать и развивать экономику за счет государственных расходов, пишет startmag.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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