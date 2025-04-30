2,46 млрд рублей: на чём Toyota зарабатывает в России после ухода

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году ООО "Тойота Мотор" в России заработало 2,46 млрд рублей прибыли от продаж, что в 2,6 раза больше, чем в 2023-м (тогда было 936,8 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип Toyota

Об этом сообщает Авто Mail, основываясь на финансовом отчете российского представительства Toyota по РСБУ.

Выручка японского концерна в России за тот же год составила 7,2 млрд рублей — это на 13,5% больше, чем в 2023-м. А в 2021 году оборот в РФ был целых 332 млрд рублей, а чистая прибыль — 22,3 млрд.

Также интересно, что недавно Telegram-канал Mash рассказал, что руководство Toyota впервые за три года организовало секретную VIP-встречу для бывших дилеров из России. Им оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли шикарный отель и заставили подписать соглашения о неразглашении.

По данным Mash, с бывшими российскими дилерами связался главный офис, и выезд был с 9 по 12 февраля. На встрече японцы извинились за уход, за остановку поставок и борьбу с импортом. И пообещали, что как только ситуация улучшится, они снова будут первыми на пороге.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.



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