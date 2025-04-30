Золото станет новой нефтью? Миллиардер Полсон предсказывает невероятный рост

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестор-миллиардер Джон Полсон уверен, что из-за покупки центральными банками золота и напряженной мировой торговли к 2028 году цена на золото может подскочить почти до 5000 долларов за унцию.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Это довольно оптимистичный прогноз — большинство аналитиков сейчас тоже ожидают роста цен после достижения золота рекордных 3500+ долларов за унцию на прошлой неделе. Например, Deutsche Bank прогнозирует, что уже в следующем году цена достигнет около 3700 долларов.

Полсон, уже владеющий крупными долями в добывающих компаниях, недавно купил 40% акций проекта NovaGold на Аляске. Он считает, что за три года цена может колебаться в диапазоне от 4000 до 4500 долларов за унцию — и это вполне обоснованно, по его словам.

Он отметил, что центральные банки, особенно Китай, начали активно скупать золото после того, как западные страны конфисковали российские валютные резервы. Это стало сигналом для других центробанков задуматься о защите своих сбережений — в частности, золото стало более привлекательным активом. Полсон считает, что в условиях глобальной неопределенности и нестабильности в торговле золото укрепит свои позиции как резервная валюта.

Также он говорит, что не очень интересуется медью или другими металлами — сосредоточен только на золоте, потому что именно оно кажется самым стабильным и надежным в нынешней ситуации.

Инвестор добавил, что поддерживает идеи возвращения производства и добычи полезных ископаемых в США, чтобы страна могла быть более самостоятельной в этом плане.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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