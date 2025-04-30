Мост дружбы: Россия и Северная Корея соединяются новой переправой — что стоит за этим проектом

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи присоединился к церемонии начала строительства моста через реку Туманную в Приморском крае. С северокорейской стороны старт дал председатель кабинета министров Пак Тхэ Сон.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info мост

Река Туманная — граница между нашими странами, и по межправительственному соглашению, подписанному в июне 2024-го, запланировано строительство моста через нее. За проект отвечает ООО "ТоннельЮжСтрой" из Сочи, передает "Интерфакс".

Михаил Мишустин отметил, что строительство моста — это не просто дорога, а надежная основа для более тесного сотрудничества между Россией и КНДР. Он сказал, что это поможет сблизить народы, станет мостом для открытого диалога, обмена впечатлениями, знакомства с историей и традициями.

Пак Тхэ Сон из Северной Кореи тоже выступил на церемонии и заявил, что этот мост — символ несокрушимых отношений между двумя странами. Он добавил, что он укрепит экономическую инфраструктуру, поможет развивать туризм и товарооборот.

Новый автомобильный мост даст дополнительные преимущества для предприятий и жителей, а также активизирует транспорт и логистику. Планируют сдать его через полтора года. Общая длина — 4,7 км, из них сам мост — 1 км. С российской стороны будет 424 м, с северокорейской — 581 м. Ширина моста — 7 метров, двухполосный.

Уточнения

data-interwiki-lang="en" data-interwiki-article="Ceremony">Церемония (действие) — в общественной жизни внешние формы, символические действия и обрядности для разных случаев жизни; торжественное проведение мероприятия согласно церемониалу.



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