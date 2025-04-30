БРИКС увеличил свою долю в мировой экономике! Вклад стран в мировой ВВП

В 2024 году доля стран БРИКС в мировой экономике выросла до рекордных 36,8%, а доля G7 сократилась до 28,86%. В результате разрыв между ними увеличился до 8 процентных пунктов — это максимум за все время.
Что изменилось?
Россия за год добавила 0,05 п. п. и теперь занимает 8,25%. Китай вырос на 0,34 п. п., достигнув 19,45%. Индия — на 0,25 п. п., до 8,25%. Египет и Южная Африка чуть-чуть сократили свои доли — примерно на 0,01 п. п., до 1,14% и 0,5%, согласно РИА Новости.
Все страны G7 уменьшили свою долю:
Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
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