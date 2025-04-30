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БРИКС увеличил свою долю в мировой экономике! Вклад стран в мировой ВВП

2:12
Экономика

В 2024 году доля стран БРИКС в мировой экономике выросла до рекордных 36,8%, а доля G7 сократилась до 28,86%. В результате разрыв между ними увеличился до 8 процентных пунктов — это максимум за все время.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Что изменилось?

  • Вклад стран БРИКС в мировой ВВП вырос на 0,64 п. п.
  • Вклад G7 снизился на 0,42 п. п.
  • Некоторые страны БРИКС, такие как Бразилия, Иран, ОАЭ и Эфиопия, чуть-чуть увеличили свою долю (от 0,01 п. п.), а их суммарная доля — около 2,4% для Бразилии, 0,9% — Иран, 0,4% — ОАЭ и 0,27% — Эфиопия.

Россия за год добавила 0,05 п. п. и теперь занимает 8,25%. Китай вырос на 0,34 п. п., достигнув 19,45%. Индия — на 0,25 п. п., до 8,25%. Египет и Южная Африка чуть-чуть сократили свои доли — примерно на 0,01 п. п., до 1,14% и 0,5%, согласно РИА Новости.

Все страны G7 уменьшили свою долю:

  • Япония и Германия — по 0,1 п. п., до 3,3% и 3,06%.
  • Великобритания — на 0,05 п. п., до 2,2%.
  •  Италия и Франция — тоже немного меньше.
  •  США — с 14,94% до 14,88%.
  •  Канада — с 1,4% до 1,3%.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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