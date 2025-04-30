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Ваши пенсионные права: что стоит за индивидуальными пенсионными баллами

2:07
Экономика

В России система пенсионного обеспечения переживает весомые трансформации, которые направлены на то, чтобы пенсионеры получали достойные деньги. Об этом сказал Никита Чаплин, депутат Госдумы.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

 Основная идея — это индивидуальные пенсионные баллы, или ИПК. Чем больше баллов у человека, тем больше его будущая пенсия. Баллы начисляются за страховые взносы, которые платит работодатель за сотрудника. Чем выше зарплата — тем больше взносов и баллов.

Эта система начала работать с 2015 года. Раньше учитывался стаж (до 1991 года — советский, а потом — переходный период). Тех, кто работал до 2001 года, считают по специальным коэффициентам. Например, для женщин со стажем менее 20 лет — коэффициент 0,55, для мужчин — 0,55 при стаже менее 25 лет. Эти коэффициенты растут на 0,01 за каждый дополнительный год, но не превышают 0,75.  Также учитывается отношение зарплаты пенсионера к средней по стране — по пяти лучшим годам или последним двум перед реформой 2001-го.  

Все эти данные конвертируют в ИПК, умножая стаж на коэффициент зарплаты. Потом всё пересчитывается с учетом средней зарплаты 2001 года — 1671 рубль. В расчетах используют предположительный дожиточный период (228 месяцев), и пенсия корректируется на разные коэффициенты и индексацию с 2003 по 2014 год. В итоге, сумма делится на 64,1 — стоимость одного балла в 2015 году.

Все заработанные права за советский и переходный периоды признаются в нынешней системе, что делает пенсию более справедливой и преемственной, согласно RT.

Уточнения

Страховой стаж — суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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