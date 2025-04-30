Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном

Налоговые льготы для компаний: как долгосрочные сбережения изменят финансовый ландшафт России

1:10
Экономика

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина о введении налоговых льгот для компаний, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС). 

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Что планируют изменить?

  • В Налоговый кодекс внесут поправки, позволяющие учитывать взносы работодателей в пользу сотрудников по ПДС как расходы при расчёте налога на прибыль.
  • Также могут частично освободить компании от страховых взносов.
  • Кроме того, предлагается установить ставку НДФЛ на выплаты по договору о долгосрочных сбережениях — 13% или 15% в зависимости от суммы выплат.

ПДС в России стартовала с января 2024 года. Чтобы участвовать, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет.

Сбережения формируются из личных средств участника и накопленных пенсионных денег, а работодатели тоже могут вносить свои взносы. Государство защищает эти вложения до суммы 2,8 млн рублей, гарантируя их безопасность, пишут "Ведомости".

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку
Авто
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку Аудио 
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке
Российский шоу-бизнес
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном
Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.