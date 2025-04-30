Налоговые льготы для компаний: как долгосрочные сбережения изменят финансовый ландшафт России

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина о введении налоговых льгот для компаний, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Что планируют изменить?

В Налоговый кодекс внесут поправки, позволяющие учитывать взносы работодателей в пользу сотрудников по ПДС как расходы при расчёте налога на прибыль.

Также могут частично освободить компании от страховых взносов.

Кроме того, предлагается установить ставку НДФЛ на выплаты по договору о долгосрочных сбережениях — 13% или 15% в зависимости от суммы выплат.

ПДС в России стартовала с января 2024 года. Чтобы участвовать, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет.

Сбережения формируются из личных средств участника и накопленных пенсионных денег, а работодатели тоже могут вносить свои взносы. Государство защищает эти вложения до суммы 2,8 млн рублей, гарантируя их безопасность, пишут "Ведомости".

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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