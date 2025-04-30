Налоговые льготы для компаний: как долгосрочные сбережения изменят финансовый ландшафт России

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина о введении налоговых льгот для компаний, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Что планируют изменить?
ПДС в России стартовала с января 2024 года. Чтобы участвовать, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет.
Сбережения формируются из личных средств участника и накопленных пенсионных денег, а работодатели тоже могут вносить свои взносы. Государство защищает эти вложения до суммы 2,8 млн рублей, гарантируя их безопасность, пишут "Ведомости".
Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.
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