Торговый гигант Магнит поглощает Азбуку вкуса: как это изменит рынок

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ритейлер "Магнит" договорился купить контрольный пакет в бизнесе сети "Азбука вкуса", которой управляет ООО "Городской супермаркет".

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Об этом, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает РБК. В сделку входят магазины "Азбуки вкуса" в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих эти регионы, и три распределительных центра.

Об этом ходили слухи несколько лет, но сейчас "Магнит" предложил более привлекательное предложение. Оценочная стоимость сделки — около 30-35 миллиардов рублей.

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