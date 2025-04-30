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Торговый гигант Магнит поглощает Азбуку вкуса: как это изменит рынок

0:51
Экономика

Ритейлер "Магнит" договорился купить контрольный пакет в бизнесе сети "Азбука вкуса", которой управляет ООО "Городской супермаркет".

договор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
договор

Об этом, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает РБК. В сделку входят магазины "Азбуки вкуса" в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих эти регионы, и три распределительных центра.

Об этом ходили слухи несколько лет, но сейчас "Магнит" предложил более привлекательное предложение. Оценочная стоимость сделки — около 30-35 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что компании Intel, Microsoft и LG зарегистрировали новые товарные знаки в России. Эксперты считают, что это связано с улучшением отношений между РФ и США.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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