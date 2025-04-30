Ритейлер "Магнит" договорился купить контрольный пакет в бизнесе сети "Азбука вкуса", которой управляет ООО "Городской супермаркет".
Об этом, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает РБК. В сделку входят магазины "Азбуки вкуса" в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих эти регионы, и три распределительных центра.
Об этом ходили слухи несколько лет, но сейчас "Магнит" предложил более привлекательное предложение. Оценочная стоимость сделки — около 30-35 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что компании Intel, Microsoft и LG зарегистрировали новые товарные знаки в России. Эксперты считают, что это связано с улучшением отношений между РФ и США.
Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.