Суд запретил работу с пометкой только для славян: неожиданные решения

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

По запросам прокуроров московские суды запретили размещать объявления о работе с пометкой "только для славян".

Фото: freepik.com Мужчина с газетой

Это делается потому, что такие объявления считаются дискриминационными и противоречат закону.

В одном из случаев во "ВКонтакте" опубликовали объявления о поиске бригад строителей для демонтажа с пометкой "только славяне". Суд признал это недопустимым. В другом случае на сайте с вакансиями было объявление о поиске повара-пекаря с аналогичной пометкой. Ещё одно дело касалось поиска няни с требованием о славянской внешности. Также было решение о запрете объявления о кастинге с требованием "для съемок рекламы нужны мужчины славянской внешности".

Все эти объявления были признаны дискриминационными, и судебные решения вынесли запрет на их распространение в феврале — марте 2025 года, пишут РИА Новости.

Уточнения

Дискримина́ция (от лат. discrīminātio — «обособление», «различение») — ограничение прав и свобод человека и/или различное обращение с людьми или социальными группами на основании какого-либо признака.



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