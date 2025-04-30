Лишится всего из-за одной ошибки: эксперт рассказал о рисках для самозанятых

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заявления о якобы разворачивающейся в России кампании против самозанятых не имеют под собой оснований, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. По его мнению, подобные вбросы — лишь попытка отдельных экономистов напомнить о себе.

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О злоупотреблениях — без алармизма

Делягин признал, что проблема злоупотребления статусом самозанятых существует. Иногда работодатели оформляют людей как самозанятых или индивидуальных предпринимателей, хотя по факту те выполняют функции наемных работников.

Это, по словам депутата, является грубым нарушением, направленным на уклонение от налогов. Однако он подчеркнул, что подобные случаи находятся под контролем налоговых органов.

Самозанятость — не привилегия, а ответственность

Парламентарий отметил, что статус самозанятого не стоит воспринимать как льготу или защиту от проблем. Наоборот, эти граждане несут полную имущественную ответственность за свою деятельность.

Ошибки в отчётности, неуплата налогов или технические сбои могут привести к серьёзным последствиям, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).



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