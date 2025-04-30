Штрафы, изъятия и санкции: магазины Светофор запретили в Польше

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Польши приняли решение о введении санкций в отношении Андрея и Сергея Шнайдеров — предпринимателей, стоящих за российской сетью гипермаркетов "Светофор" и польским ритейлом MyPrice. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин Светофор

По информации польских чиновников, ключевым аргументом для включения братьев в санкционный список стало то, что они уже находятся под санкциями со стороны Украины. Польская сторона также указала, что бизнесмены через компанию Torgservis.pl управляли местной сетью MyPrice.

Проблемы в России: проверки, штрафы и закрытия

Между тем, в самой России торговая сеть "Светофор" также сталкивается с серьёзными проблемами. В Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам проверок, проведённых с 10 по 30 января в 58 магазинах сети в 45 регионах страны, было изъято свыше 300 тонн продукции. Всего под проверку попали 5700 товарных партий.

По данным ведомства, было составлено 675 предписаний об устранении нарушений, а суммарные штрафы уже превысили 11,5 млн рублей. Дополнительно начислено ещё 1,3 млн рублей за невыполнение требований. В результате были приостановлены поставки и деятельность 76 объектов, работавших под брендом "Светофор".

Уточнения

«Светофо́р» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов).



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