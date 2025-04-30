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Крупная компания начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ

2:10
Экономика

В Duolingo начинается технологическая трансформация: компания объявила о переходе к стратегии AI-first и масштабном внедрении искусственного интеллекта на всех уровнях.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Как сообщает The Verge, речь идёт не просто об оптимизации процессов — ИИ должен заменить часть сотрудников и подрядчиков, полностью трансформировав внутреннюю экосистему.

ИИ как основа новой корпоративной культуры

Генеральный директор Duolingo Луис фон Ан, обратившись к сотрудникам через LinkedIn, сообщил, что искусственный интеллект станет центральным элементом бизнеса — от разработки контента до принятия управленческих решений.

По его словам, компания уже однажды совершала подобный стратегический разворот: в 2012 году ставка на мобильные платформы принесла успех и международное признание. Сейчас, по утверждению фон Ана, Duolingo делает аналогичную ставку, но теперь её ключом станет ИИ.

Кто останется в команде?

Новая стратегия подразумевает радикальные изменения в кадровой политике. Теперь каждое новое назначение будет рассматриваться через призму способности кандидата работать с искусственным интеллектом. Также руководство вводит ограничение: если задачу можно автоматизировать, наём новых сотрудников или привлечение подрядчиков не допускается.

Изменения затронут не только внешние процессы. Внутри компании будет пересмотрена система аттестации: уровень использования ИИ станет одним из показателей эффективности персонала. Рост штата допустим лишь в тех сферах, где ИИ не способен заменить человека.

Поддержка и переобучение — в приоритете

Несмотря на жёсткие реформы, в компании подчёркивают, что намерены сохранить человеческое лицо бизнеса. Duolingo планирует усилить внутренние образовательные программы, чтобы сотрудники могли овладеть ИИ-инструментами. Будут запущены наставнические форматы, а также внедрены новые платформы для обучения.

Уточнения

Дуоли́нго (англ. Duolingo) — бесплатная платформа для изучения языка, также имеющая курсы математики и музыки. По состоянию на апрель 2025 года пользователи, знающие русский язык, могут изучать на платформе английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский и корейский языки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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