Обратной дороги нет? Эти западные компании больше не смогут вернуть свой бизнес в России

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранным компаниям, покинувшим российский рынок, может быть окончательно перекрыт путь к возврату активов.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Как стало известно из публикации "Известий", в Госдуме подготовлены поправки в закон "Об иностранных инвестициях в РФ", которые серьёзно ограничат возможность обратного выкупа акций иностранными инвесторами.

Опционы под контролем

Согласно законопроекту, разработанному комитетом по собственности, если деятельность компании может повлиять на социально-экономическую стабильность страны, власти смогут заблокировать любые сделки по передаче акций. Это касается прежде всего тех бизнесов, которые работают в стратегически важных секторах — энергетике, транспорте, продовольственной сфере и других отраслях, подконтрольных профильным ведомствам.

Кроме того, как отмечается в документе, российским партнёрам предоставят возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения опциона — соглашения, по которому иностранная сторона рассчитывала вернуть себе долю в бизнесе.

Кто попадает под удар

По данным источников, под ограничения в первую очередь попадут иностранные компании из так называемых недружественных стран. Также власти намерены учитывать период заключения сделки: отказ возможен, если активы были реализованы после 24 февраля 2022 года и до 1 марта 2025 года.

Законопроект, как предполагается, может стать дополнительным инструментом давления на тех инвесторов, кто вышел из России, но надеялся со временем вернуться через опционные схемы.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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