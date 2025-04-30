Обратной дороги нет? Эти западные компании больше не смогут вернуть свой бизнес в России

Иностранным компаниям, покинувшим российский рынок, может быть окончательно перекрыт путь к возврату активов.
Как стало известно из публикации "Известий", в Госдуме подготовлены поправки в закон "Об иностранных инвестициях в РФ", которые серьёзно ограничат возможность обратного выкупа акций иностранными инвесторами.
Согласно законопроекту, разработанному комитетом по собственности, если деятельность компании может повлиять на социально-экономическую стабильность страны, власти смогут заблокировать любые сделки по передаче акций. Это касается прежде всего тех бизнесов, которые работают в стратегически важных секторах — энергетике, транспорте, продовольственной сфере и других отраслях, подконтрольных профильным ведомствам.
Кроме того, как отмечается в документе, российским партнёрам предоставят возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения опциона — соглашения, по которому иностранная сторона рассчитывала вернуть себе долю в бизнесе.
По данным источников, под ограничения в первую очередь попадут иностранные компании из так называемых недружественных стран. Также власти намерены учитывать период заключения сделки: отказ возможен, если активы были реализованы после 24 февраля 2022 года и до 1 марта 2025 года.
Законопроект, как предполагается, может стать дополнительным инструментом давления на тех инвесторов, кто вышел из России, но надеялся со временем вернуться через опционные схемы.
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