Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная ошибка разрушает ваш сон каждую ночь — и вы делаете её каждое утро
Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты
Крупная компания начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ
Секрет прокачки тела без штанг и гантелей: обзор на лучшие утяжелённые жилеты для тренировки
Замерз навеки: во льдах нашли львёнка возрастом 28 000 лет
Борьба за бутоны: как муравьи мешают пиону раскрыться и что с этим делать
Что скрывается под землёй: почему важно сделать геологию перед стройкой
Огромное облако загадочного газа обнаружили рядом с Землёй
Забудь обыденную растяжку! Вот как сделать свою осанку идеальной за 20 секунд

Обратной дороги нет? Эти западные компании больше не смогут вернуть свой бизнес в России

1:40
Экономика

Иностранным компаниям, покинувшим российский рынок, может быть окончательно перекрыт путь к возврату активов.

Microsoft
Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Microsoft

Как стало известно из публикации "Известий", в Госдуме подготовлены поправки в закон "Об иностранных инвестициях в РФ", которые серьёзно ограничат возможность обратного выкупа акций иностранными инвесторами.

Опционы под контролем

Согласно законопроекту, разработанному комитетом по собственности, если деятельность компании может повлиять на социально-экономическую стабильность страны, власти смогут заблокировать любые сделки по передаче акций. Это касается прежде всего тех бизнесов, которые работают в стратегически важных секторах — энергетике, транспорте, продовольственной сфере и других отраслях, подконтрольных профильным ведомствам.

Кроме того, как отмечается в документе, российским партнёрам предоставят возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения опциона — соглашения, по которому иностранная сторона рассчитывала вернуть себе долю в бизнесе.

Кто попадает под удар

По данным источников, под ограничения в первую очередь попадут иностранные компании из так называемых недружественных стран. Также власти намерены учитывать период заключения сделки: отказ возможен, если активы были реализованы после 24 февраля 2022 года и до 1 марта 2025 года.

Законопроект, как предполагается, может стать дополнительным инструментом давления на тех инвесторов, кто вышел из России, но надеялся со временем вернуться через опционные схемы.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Авто
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира Аудио 
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Обычная ошибка разрушает ваш сон каждую ночь — и вы делаете её каждое утро
Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты
Крупная компания начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ
Секрет прокачки тела без штанг и гантелей: обзор на лучшие утяжелённые жилеты для тренировки
Борьба за бутоны: как муравьи мешают пиону раскрыться и что с этим делать
Замерз навеки: во льдах нашли львёнка возрастом 28 000 лет
Что скрывается под землёй: почему важно сделать геологию перед стройкой
Огромное облако загадочного газа обнаружили рядом с Землёй
Забудь обыденную растяжку! Вот как сделать свою осанку идеальной за 20 секунд
Томаты не прощают спешки: один неверный день — и урожай в слезах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.