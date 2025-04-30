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Пока США теряют влияние, Китай захватывает новые финансовые территории

1:45
Экономика

Пока мировая экономика испытывает давление из-за сбоев в логистике и торговле, Китай предпринимает активные шаги для продвижения юаня на глобальной арене. Об этом сообщили источники агентства Reuters, отметив, что Пекин намеренно использует сложившуюся нестабильность как окно возможностей.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

По данным аналитиков, Китай не ставит задачу моментально заменить доллар в роли доминирующей мировой валюты. Однако, как уточнили эксперты, уже в марте трансграничные расчёты в юанях достигли рекордных значений, что указывает на устойчивый рост интереса к китайской валюте.

Основной причиной этого тренда считается ослабление доверия к доллару и американским активам, вызванное санкционной политикой США и введением новых пошлин. В такой ситуации Китай усиливает своё финансовое влияние в Азии: государственная компания China UnionPay, подконтрольная Народному банку Китая, расширила свою платёжную сеть во Вьетнаме и Камбодже, и, как утверждают аналитики, в ближайшем будущем планирует охватить свыше 30 стран.

Доллар остаётся вне конкуренции — пока

Тем не менее, доминирование доллара в глобальных транзакциях остаётся неоспоримым. Как подчеркнули в Reuters со ссылкой на данные SWIFT, почти 50% всех мировых платежей всё ещё проходят именно в долларах США.

Хотя юань уже поднялся на четвёртое место среди международных валют, на его долю приходится лишь около 4% глобальных расчётов. Эксперты считают, что на фоне снижающегося доверия к доллару основным бенефициаром может стать скорее евро, чем китайская валюта.

Уточнения

Юа́нь — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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