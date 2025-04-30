Пока США теряют влияние, Китай захватывает новые финансовые территории

Пока мировая экономика испытывает давление из-за сбоев в логистике и торговле, Китай предпринимает активные шаги для продвижения юаня на глобальной арене. Об этом сообщили источники агентства Reuters, отметив, что Пекин намеренно использует сложившуюся нестабильность как окно возможностей.
По данным аналитиков, Китай не ставит задачу моментально заменить доллар в роли доминирующей мировой валюты. Однако, как уточнили эксперты, уже в марте трансграничные расчёты в юанях достигли рекордных значений, что указывает на устойчивый рост интереса к китайской валюте.
Основной причиной этого тренда считается ослабление доверия к доллару и американским активам, вызванное санкционной политикой США и введением новых пошлин. В такой ситуации Китай усиливает своё финансовое влияние в Азии: государственная компания China UnionPay, подконтрольная Народному банку Китая, расширила свою платёжную сеть во Вьетнаме и Камбодже, и, как утверждают аналитики, в ближайшем будущем планирует охватить свыше 30 стран.
Тем не менее, доминирование доллара в глобальных транзакциях остаётся неоспоримым. Как подчеркнули в Reuters со ссылкой на данные SWIFT, почти 50% всех мировых платежей всё ещё проходят именно в долларах США.
Хотя юань уже поднялся на четвёртое место среди международных валют, на его долю приходится лишь около 4% глобальных расчётов. Эксперты считают, что на фоне снижающегося доверия к доллару основным бенефициаром может стать скорее евро, чем китайская валюта.
Юа́нь — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.
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