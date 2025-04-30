По хрусту: как настоящие доллары отличить от подделки

Подделка американской валюты стала набирать обороты в России. В первом квартале 2025 года выявили 1 341 ненастоящих долларов США.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что чаще подделывают купюру в 100 долларов США.
Иногда найти подделку можно по некоторым признакам:
Если же подделка очень хорошего качества, то распознать ее можно только с помощью специального аппарата.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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