По хрусту: как настоящие доллары отличить от подделки

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подделка американской валюты стала набирать обороты в России. В первом квартале 2025 года выявили 1 341 ненастоящих долларов США.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что чаще подделывают купюру в 100 долларов США.

Иногда найти подделку можно по некоторым признакам:

При сворачивании, кручении купюры возникает хруст. У поддельных банкнот такого хруста нет.

В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива.

Запомните, что на купюре в $50 изображен 18 й президент США Улисс С. Грант, а на $100 — американский политический деятель Бенджамин Франклин, пишет KP. RU.

Если же подделка очень хорошего качества, то распознать ее можно только с помощью специального аппарата.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.