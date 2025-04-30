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По хрусту: как настоящие доллары отличить от подделки

1:04
Экономика

Подделка американской валюты стала набирать обороты в России. В первом квартале 2025 года выявили 1 341 ненастоящих долларов США.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что чаще подделывают купюру в 100 долларов США.

Иногда найти подделку можно по некоторым признакам:

  • При сворачивании, кручении купюры возникает хруст. У поддельных банкнот такого хруста нет.
  • В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива.
  • Запомните, что на купюре в $50 изображен 18 й президент США Улисс С. Грант, а на $100 — американский политический деятель Бенджамин Франклин, пишет KP. RU.

Если же подделка очень хорошего качества, то распознать ее можно только с помощью специального аппарата.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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