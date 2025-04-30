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Новый завод в Воронеже: как 10 миллиардов рублей меняют индустрию напитков

1:20
Экономика

В особой экономической зоне "Центр" под Воронежем начал работать новый завод ООО "Глобальные напитки".

напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
напитки

Его мощностью — более 800 миллионов напитков в год. Этот завод — настоящий современный гигант, построен полностью на российские деньги — 10 миллиардов рублей инвестиций. А оборудование там самое передовое, автоматизированное до мозга костей: одна линия — максимум 5 человек в смену, а склад с роботами — высотой более 24 метров, всё полностью автоматизировано! 

Завод — символ импортозамещения и доказательство того, что Россия способна сама обеспечивать свои потребности в безалкогольных напитках. На предприятии работают более 450 человек, но большинство операций выполняют роботы, а профессионалы нужны лишь в тех случаях, где без них не обойтись.

Выбор Воронежской области — не случайность. Там удобно логистически, есть всё необходимое — сырье, покупатели и, главное, высококлассные специалисты, которых тут хватает. Гендиректор "Глобал Фанкшнл Дринкс Рус" Алексей Ильин отметил, что именно эти преимущества сделали Воронеж привлекательным местом для такого масштабного проекта, передает РГ.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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