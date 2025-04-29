Производители бьют тревогу: что может повлечь за собой рост евро

Евро неожиданно укрепилось, но вместо облегчения для экономики — это стало новым вызовом. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины должны были ударить по европейской экономике, и рынки ожидали ослабления евро. Всё пошло не по плану: доллар ослаб, а евро, наоборот, начал расти.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License Евро

С начала марта курс поднялся почти на 10%, причём половина этого роста пришлась на апрель. Теперь евро держится на рекордных уровнях, отслеживаемых по средневзвешенным торговым объёмам — важнейшему показателю для ЕЦБ. Для экспортоориентированных компаний Европы это плохие новости.

По подсчётам Goldman Sachs, 60% выручки компаний из индекса STOXX 600 поступает из-за границы, при этом почти половина — из США. Рост евро делает их товары менее конкурентоспособными.

«Если у нас одновременно замедляется рост и укрепляется евро — это двойной удар», — отмечает Эммануэль Кау из Barclays.

BNP Paribas подчёркивает: устойчивый рост валюты на 10% может сократить корпоративную прибыль на 2–3%. Это лишь усиливает тревожность на фоне уже действующих пошлин.

Кто пострадает первым

Под угрозой — ключевые секторы: автопром, фармацевтика, софт и потребительские товары. Производители автомобилей уже страдают от китайской конкуренции. Unilever сообщила о падении выручки в I квартале из-за валютных колебаний. SAP предупреждает: каждый цент роста курса может стоить 30 млн евро выручки в год. А L’Oreal может потерять до 2,9% продаж при сохранении курса на уровне $1,15.

Хеджировать риски становится сложно

Обычная защита — хеджирование — сейчас даёт сбои. SAP призналась: её хеджи рассчитаны на более выгодный курс, но действуют лишь до 2026 года. Компании боятся зафиксировать курс, который позже может оказаться хуже. Особенно, если география продаж и производства начнёт меняться из-за пошлин.

«Последние шесть недель были беспрецедентными. Компании действуют очень осторожно», — говорит Аадит Раман из Nomura.

Он советует активнее использовать опционы — они более гибкие в условиях неопределённости. Однако даже популярная стратегия «продажи волатильности» сейчас приостановлена: рынок нестабилен.

Дальше больше

Если курс евро дойдёт до $1,20, как прогнозируют некоторые банки, давление на прибыль лишь усилится. Германия — крупнейшая экономика блока — уже на грани рецессии. А Европа, которая привыкла быть экспортоориентированной, сталкивается с необходимостью пересмотра стратегий.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран "еврозоны" (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



Ревальва́ция — повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.