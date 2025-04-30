Отечественные самолёты возвращаются: МС-21 совершил успешный полёт

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с отечественной авионикой, системой электроснабжения и кондиционирования впервые взмыл в небо.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Полет длился чуть больше часа — 1 час 15 минут — и стал началом заводских испытаний. Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода "Яковлев" (входит в ОАК). В полете он развил скорость до 580 км/ч, поднялся на 3000 метров и полностью выполнил поставленные задачи. Все системы работали отлично, включая новые отечественные разработки.

Главное — МС-21 создан, чтобы заменить "боинги" и "эйрбасы" в российском небе. Он современный, комфортный, с отличной аэродинамикой и системами нового поколения. С двигателями ПД-14 он обещает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономию. Наши авиастроители заменили около 80 иностранных систем, чтобы избавиться от зависимости импорта.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха говорит, что этот полет — старт заводских испытаний в новом российском облике. В планах — перелет в Жуковский для сертификационных полетов, а параллельно продолжается работа над полностью российским МС-21, который скоро присоединится к полетам.

Этот самолет — важный шаг для российских авиаперевозок, ведь сейчас у России в основном "боинги" и "эйрбасы". А риски санкций и поставок из-за границы заставляют делать ставку на отечественную технику. МС-21 способен перевозить пассажиров на дистанции 4-5 тысяч километров — больше, чем от Москвы до Новосибирска — так что он отлично подойдет для внутренних рейсов, пишет РГ.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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