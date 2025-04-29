Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Задумывались, почему счет в банке кажется не таким надежным, как раньше? Если вы не инвестируете в физическое золото, акции шахт или ETF, вы лишаетесь важного щита от инфляции.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Еще в 1912 году Дж. П. Морган заявил в Конгрессе, что золото — это деньги, все остальное — лишь кредиты. С тех пор доллар стерял 97% своей покупательской способности.

Цена на золото: стабильность и рост

С 1560 года до конца системы Bretton Woods цена на золото оставалась почти неизменной. Но после 2007 года она выросла на 400% ко всем главным валютам. Наибольший рост зафиксирован по отношению к фунту (на 651%).

Цифры, которые заставляют задуматься

С 2007 года мировая денежная масса увеличилась на 200%.

Мировой долг достиг $307 триллионов (это 237% от глобального ВВП).

Исторический пример: Ваймарская республика

В 1920-е годы в Германии ход золотого и бумажного марка с 1:1 превратился в 1:1 триллиону. Это наглядное доказательство опасности девалвации бумажных валют.

Что происходит сейчас

Недавно ЦБ России реализовал 3,2 млн унций золота, а купил их в основном Китай. Одновременно SPDR Gold Shares (GLD) притянул на свои счета более $21 миллиарда.

Перспективы: почему золото вновь в цене

Теханализ показывает, что ETF GDX может вырасти на 40%, а GDXJ на 57%. Хотя золотовые ETF занимают лишь 2% от общего объема рынка, потенциал их роста очевиден.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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