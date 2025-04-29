Звёздные двухдолларовые купюры: такие банкноты могут оцениваться в десятки тысяч долларов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Считается, что двухдолларовые купюры теряют свою актуальность.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Однако банкноты с серийным номером, в конце которых стоит звездочка (так называемые "звёздные" банкноты), могут стоить очень много — до 20 тысяч долларов, если они в отличном состоянии. Всего в обращении их около 1,5 миллиарда.

Купюры, выпущенные в 1928, 1953 и 1963 годах, имеют красную печать, есть и зеленые банкноты, выпущенные в 1976, 1995, 2003, 2009 и 2013 годах.

Поэтому если вдруг в ваших руках оказалась одна из таких банкнот, проверьте, есть ли красная печать и звездочки.

Если хотите продать, лучше обратиться к специалистам по нумизматике, а не к случайным "знатокам", пишет unionrayo.

Уточнения

Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».



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