Будущее уже здесь: прошли испытания сверхзвукового пассажирского лайнера

В России впервые в мире провели испытания новых технологий для сверхзвукового гражданского самолета, пишет EADaily.
Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского“ протестирован так называемый "демонстратор интеллектуальных технологий", который помогает управлять самолетом без остекленной кабины — это тоже инновация. Концепция "от терминала до терминала" — значит, управление самолетом происходит с помощью камер в разных спектрах, которые показывают всё на внешних дисплеях, а управление — дистанционное.
Всё это важно для будущего сверхзвуковых лайнеров, чтобы они могли взлетать, садиться и летать без привычного остекления.
Делали испытания с помощью системы внешнего видения, в которую входит пять камер видимого диапазона и две инфракрасных — так летчики видят всё, что нужно, даже без стекол. В полетах участвовали команда из пилотов, бортмеханика, оператора-испытателя, а руководил испытаниями летчик-испытатель В. Барсук. Всё это проводилось в Новосибирске, специалистами из ГНИИА и СибНИА.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сказал, что это большой шаг вперед, и данные, полученные в ходе испытаний, помогут создать перспективный сверхзвуковой гражданский самолет.
Ла́йнер — транспортное средство, как правило, пассажирское, которое используется для совершения рейсов по заранее объявленному расписанию («стоит на линии»).
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