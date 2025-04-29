Будущее уже здесь: прошли испытания сверхзвукового пассажирского лайнера

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России впервые в мире провели испытания новых технологий для сверхзвукового гражданского самолета, пишет EADaily.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского“ протестирован так называемый "демонстратор интеллектуальных технологий", который помогает управлять самолетом без остекленной кабины — это тоже инновация. Концепция "от терминала до терминала" — значит, управление самолетом происходит с помощью камер в разных спектрах, которые показывают всё на внешних дисплеях, а управление — дистанционное.

Всё это важно для будущего сверхзвуковых лайнеров, чтобы они могли взлетать, садиться и летать без привычного остекления.

Делали испытания с помощью системы внешнего видения, в которую входит пять камер видимого диапазона и две инфракрасных — так летчики видят всё, что нужно, даже без стекол. В полетах участвовали команда из пилотов, бортмеханика, оператора-испытателя, а руководил испытаниями летчик-испытатель В. Барсук. Всё это проводилось в Новосибирске, специалистами из ГНИИА и СибНИА.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сказал, что это большой шаг вперед, и данные, полученные в ходе испытаний, помогут создать перспективный сверхзвуковой гражданский самолет.

Уточнения

Ла́йнер — транспортное средство, как правило, пассажирское, которое используется для совершения рейсов по заранее объявленному расписанию («стоит на линии»).



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