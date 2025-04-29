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Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся

1:52
Экономика

На товары и услуги, особенно в преддверии майских праздников, цены взлетят из-за сезонных факторов и спроса.

Лента магазин
Фото: Wikipedia by Yan.gorev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лента магазин

Начинается дачный "шашлычный" сезон — спрос на мясо, свежие овощи и фрукты растет. На рынках уже появились редис, молодой картофель, брокколи, шпинат и зелень. А поскольку прошлогодний урожай уже заканчивается, а в магазинах больше тепличных и импортных продуктов, цены будут расти — примерно на 5-15% в зависимости от региона. На мясо прогноз — рост на 10-15%, и примерно столько же подорожает рыба с морепродуктами, говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт также отметила, что отдых на майские станет дорогим — туры за границу подорожали в 1,5-2 раза, а российский отдых на короткие майские — как полноценный отпуск в сезон, цены примерно на 3-4 дня "все включено" на море сравнимы с ценами на полноценные 7-8 ночей в обычное время. Например, цены на теплоходные туры в праздничные дни стартуют от 48 тысяч рублей за человека, а в обычные дни — чуть больше 13-16 тысяч. Авиабилеты за праздники подорожали на 11-15%, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Не только сезон — еще инфляция, дорогой кредит и логистические расходы влияют. Всё это сказывается на стоимости товаров и услуг. А если кто захочет сделать ремонт или привести в порядок дачный участок, то цены на стройматериалы уже растут и могут прибавить еще до 25%, особенно на цемент, металлоконструкции, изоляцию и пиломатериалы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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