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Кошелёк пустеет со скоростью света: на что россияне тратят больше всего денег

1:01
Экономика

За март цены выросли на Ставрополье в среднем на 11,76%, и это больше, чем в целом по России (чуть больше 10%).

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Самые ощутимые скачки — на одежду и услуги транспорта. Одежда подорожала примерно на 11,26%, потому что поставщики подняли цены из-за дорогого сырья, материалов и зарплат. 

Что касается транспорта, то тарифы на такси и другие пассажирские услуги тоже выросли — в марте цены поднялись заметнее, а за год — примерно на 6,55%. В медучреждениях тоже цены взлетели — например, пребывание в стационаре подорожало из-за роста затрат на оплату труда и коммунальные услуги. За год медуслуги выросли на 15,05%, пишет newstracker.ru.

В целом, инфляция на Ставрополье опять обогнала не только регион Северного Кавказа, но и всю страну.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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