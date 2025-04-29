Кошелёк пустеет со скоростью света: на что россияне тратят больше всего денег

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

За март цены выросли на Ставрополье в среднем на 11,76%, и это больше, чем в целом по России (чуть больше 10%).

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Самые ощутимые скачки — на одежду и услуги транспорта. Одежда подорожала примерно на 11,26%, потому что поставщики подняли цены из-за дорогого сырья, материалов и зарплат.

Что касается транспорта, то тарифы на такси и другие пассажирские услуги тоже выросли — в марте цены поднялись заметнее, а за год — примерно на 6,55%. В медучреждениях тоже цены взлетели — например, пребывание в стационаре подорожало из-за роста затрат на оплату труда и коммунальные услуги. За год медуслуги выросли на 15,05%, пишет newstracker.ru.

В целом, инфляция на Ставрополье опять обогнала не только регион Северного Кавказа, но и всю страну.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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